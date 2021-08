Harum se enfrenta a su madre delante de todos

Fusum es feliz viendo cómo Azize se hunde tras la serie de mentiras que ha montado en su vida. Su venganza va tomando cuerpo pero aún no ha terminado. Fusum quiere acabar definitivamente con su gran rival y no va a ceder hasta lograrlo. Sin embargo, se ve sorprendida por la postura de su hijo Harum. Inesperadamente, y delante de todos, le hace frente y le pide que deje su venganza a un lado. Fusum no puede creerlo.