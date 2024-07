Los celos de Mert con Ömer le llevan a cometer una locura que condicionará su futuro

Gülru y Mert se conocen desde hace tiempo y ambos mantienen una relación que en el caso de él es mucho más estrecha. Mert está profundamente enamorado de ella, pero es una persona con muchas inseguridades que además se ha creado en un entorno tóxico donde su padre es el peor de los ejemplos. El hecho de que Gülru haya estudiado una carrera y trabaje en la propiedad de una familia adinerada, acompeja a Mert que se siente inferior a ella y siente que nunca está a la altura. Además, esa inseguridad de Mert le convierte en una persona tremendamente celosa y que no soporta que Gülru pueda tener contacto con otros hombres.

La aparición en escena de Ömer lo complica todo mucho más, pues Mert no sólo lo ve como una amenaza para su amor con Gülru, sino que reúne todo lo que él no es: templanza, clase, educación y una desahogada posición social. Desde el principio Gülru se ha sentido cautivada por el encanto del doctor.

No hay comparación posible con Mert y por si fuera poco, el carácter del que es su nocio deja mucho que desear. Gülru está cansada de los comportamientos de Mert y decide romper con él. La reacción de Mert no se hace esperar y recae sobre Ömer al que acusa de ser la causa de que Gülru se fije más en el doctor. Ciego de celos, acude a la mansión de los Sipahi y en una pelea, termina por apuñalar a Ömer. Mert no es dueño de sus actos y termina en el calabozo, mientras que ömer debe ser ingresado en el hospital.