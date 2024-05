Melek toma una decisión que cambiará su vida para siempre: decide casarse con Devra para estar cerca de Zehra

Melek ya lo ha intentado todo para estar cerca de Zehra, pero nada de lo que ha hecho parece surtir efecto, así que se ve obligada a pensar en la propuesta que Devra le hizo hace ya algún tiempo: casarse con él para poder estar cerca de su hija.

La profesora, que sigue en el calabozo, comunica a Devra que está dispuesta a darle el sí quiero, pero le pone una condición. Le pide que expulse a Ali de la mansión. Teme que el hermano de Azad vuelva a agredir a Zehra y, por esa razón, no quiere que vivan bajo el mismo techo.

Devra está dispuesto a hacer todo lo que le pide Melek con tal de estar cerca de ella. Siempre ha estado enamorado de la joven y, aunque está casado con Leyla, no es impedimento para que su boda con la hija de Sami se celebre, ya que, según la tradición turca, los hombres pueden tener más de una esposa.

Melek, cuando está en el calabozo, no puede dejar de pensar en Azad. Cree que ha muerto e imagina cómo hubiera sido su vida con él y Zehra. Siempre lo ha amado y lo echa mucho de menos.

La hija de Sami comunica a Zehra la decisión que ha tomado. Le cuenta que va a contraer matrimonio con Devra para poder estar junto a ella y cuidarla. La pequeña no reacciona bien al conocer la noticia. Cree que, si su madre accede a casarse con el nieto de Nujin, Leyla y los Kirman le harán la vida imposible y Zehra no quiere ver sufrir a su madre. Melek le asegura que no tiene elección y que su decisión es irrevocable.

Devra comienza a mover sus hilos para sacar a Melek de la comisaría. Obliga a Ali a retirar los cargos contra ella. El hijo de Zümrüt la acusó de haber intentado acabar con su vida al clavarle unas tijeras en la espalda cuando, en realidad, Zehra fue quien lo hirió.