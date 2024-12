Natalia le exige a Adrián que firme los papeles del divorcio: "Devuélveme la libertad"

Natalia quiere divorciarse de Adrián y empezar de cero con Vicente, así que se reúne con su todavía marido para que firme los papeles del divorcio. Sin embargo, Cantú se opone. Todavía alberga la esperanza de reconquistarla y está convencido de que Chente la está presionando para que se separe definitivamente de él. Pero la realidad es otra: Robles solo siente desprecio por su esposo y no quiere volver a formar parte de su vida. "Devuélveme la libertad", le suplica Natalia. En un ataque de ira, Adrián rompe los papeles y le responde con contundencia: "No voy a darte el divorcio nunca".

La hija de Teresa se queda sin palabras ante la reacción de Cantú y, enfurecida, le deja claro que no volverá con él. Adrián, movido por su interés en quedarse con todo su dinero, intenta convencerla de darle una segunda oportunidad. "Mi vida no tiene sentido sin ti", le dice, tratando de manipularla, y se atreve a besarla. Natalia reacciona de inmediato, le da una bofetada y le advierte que no se vuelva a acercar a ella.

Robles regresa a casa y le cuenta lo ocurrido a Chente. El padre de Benjamín comprende que Adrián no soporta que su relación con Natalia esté yendo tan bien. Sin embargo, el nieto de doña Magos está decidido a proteger su felicidad junto a la madre de Regina. "Nada ni nadie nos va a separar", le asegura a su novia.