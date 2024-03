Rashit saca la fuerza y coraje necesarios para proteger a su hija Elif frente a los Kirman

Rashit ha sufrido mucho. Desde que falleció su mujer Gülsüm, no ha vuelto a levantar cabeza. Primero, los Kirman le arrebataron a Zehra y, ahora, que han descubierto que la pequeña no es su hija biológica, la matriarca de la familia, Nujin, pretende casar a Elif con su nieto Ali, ya que su matrimonio con Zehra se invalidaría por no ser la hija de los Kara.

Pero, Rashit no está dispuesto a quedarse de brazos cruzados por más tiempo y no permite que los Kirman se queden con su pequeña Elif, a la que adora. Cuando Devra intenta llevarse por la fuerza a su hija, que se encuentra en el hospital donde está ingresado Yusuf, tras recibir un disparo por venganza, el patriarca de los Kara le asesta un fuerte golpe en la cabeza con un leño y huye con su pequeña para no ser atrapado por el malvado hijo de Kadim.

Rashit se refugia con Elif en el pueblo donde creció, pero, al llegar al lugar, Devra les está esperando, tras revelarle Berfin el paradero de su suegro, y no duda en golpear fuertemente al padre de la niña hasta dejarle inconsciente. Pero, antes, le hace una seria advertencia. "No quiero verte nunca. Como vuelva a cruzarme contigo, eres hombre muerto".

Devra vuelve con la pequeña a la mansión familiar y sus padres, Kadim y Behiye, aprovechan la ocasión para alagar a su hijo ante Nujin. Lo que desean es que, en un futuro, su primogénito sea el heredero de los Kirman y no Azad como estaba previsto.

Rashit vuelve a trabajar en su tetería. Pero, cuando Devra y Kadim descubren que ha abierto de nuevo el negocio, el nieto de Nujin le destroza el local y le ordena que se vaya del pueblo para siempre.

El padre de Ferman ya no puede más. Está harto de los Kirman y de que siempre se salgan con la suya, así que decide denunciar a Nujin en comisaría por haber secuestrado a Elif. Acude hasta allí junto a Zehra para que la pequeña, también, declare a favor de su hermana. "A mi hermana la tienen en una habitación oscura y tengo miedo de que le puedan hacer daño", afirma Zehra entre lágrimas.

La policía llega a la mansión de los Kirman para registrarla. Encuentran a Elif en la habitación destartalada y fría que se encuentra en el patio interior de la casa y detienen a Nujin por secuestrar a la menor. En ese momento, aparecen Rashit y Zehra allí para llevarse a Elif y la matriarca jura vengarse de ellos.

Nujin declara en comisaría. Ella se excusa ante la policía afirmándoles que no ha secuestrado a Elif. Asegura que la pequeña estaba en su casa haciéndoles una visita. La matriarca no está dispuesta a que Rashit y sus hijas vuelvan a deshonrar a su familia. ¿Tomará cartas en el asunto?, ¿en qué estará pensando esta vez la matriarca de los Kirman?

Pero, las mentiras de Nujin no consiguen librarla de acabar entre rejas. El abogado de la familia Kirman, comunica a Kadim y Devra que la matriarca estará en prisión preventiva hasta que se celebre el juicio. Su hijo entrá en cólera. Está preocupado por su madre. Está enferma y teme que su salud empeore. Devra, lleno de ira, asegura a su padre que acabará con la vida de Rashit.

Devra busca a Rashit, pero no consigue dar con su paradero y acaba capturando a Zehra. Amenaza a la pequeña con lanzarla al río desde un precipio para que le revele dónde está Rashit y su hija Elif. La intenta convencer de que el marido de Gülsüm la ha vuelto a abandonar para que hable. Pero, la pequeña no está dispuesta a traicionarles.

Al final, Ferman y Elif convencen a Rashit para que llame a Devra y le hace una petición especial. Le pide que los Kirman dejen en paz a su hija Elif, Ferman y a él mismo y, a cambio, Zehra vuelva a la mansión con Ali. Si acceden a su petición, promete retirar la denuncia contra la matriarca de la familia. Devra cuenta la propuesta de Rashit a su abuela, pero, al principio, no está dispuesta a aceptar las condiciones del marido de Gülsüm, pero, al final, entra en razón y acaba aceptando.