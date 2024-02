¿Nuevas bodas a la vista en la familia Kirman?

En una cena familiar, Nujin aprovecha la ocasión para hablar con Devra y Azad. Desea que ambos se casen y ya tiene las candidatas adecuadas para ellos. A Devra quiere emparejarlo con una joven de una familia adinerada, pero el hijo de Kadim no tiene ningún interés por ella. El joven, aunque no lo quiere admitir, se está enamorando de Melek.

Por su parte, la matriarca de los Kirman, ya ha pensado en la joven con la que Azad debe contraer matrimonio. Se trata de Suna, la amiga de Zehra y de Dicle, de la que Ali está locamente enamorado. El hijo mayor de Zümrüt se opone a casarse con ella. Asegura a su abuela que la ve como a una hermana, pero, en realidad, lo que le ocurre es que su corazón ya tiene dueña. Melek es a la mujer que ama y es con quién quiere pasar el resto de su vida.

Zümrüt habla seriamente con su hijo Azad. Está enojada con él porque ha desafiado a su abuela y le ha faltado al respeto al rechazar su propuesta de matrimonio con Suna. El hermano de Ali no está dispuesto a casarse con una mujer si no es por amor.

Por su parte, Behiye, también, entabla una conversación privada con Devra. Desea que su hijo se case, lo antes posible, con la joven de familia pudiente recomendada por Nujin. Le preocupa que su sobrino Azad dé el sí quiero a Suna y se apodere de todos los bienes y propiedades de la familia. La mujer de Kadim sospecha que Azad está locamente enamorado de Melek y así se lo hace saber a su hijo, que, en el fondo, se muere de envidia porque, también, siente algo especial por la profesora.

Nujin y Zümrüt idean un plan para que Azad y Suna se conozcan mejor. La madre del joven lleva a Suna al mercado y aprovecha la ocasión para ir a visitar a Azad a la tienda de alfombras. Con la excusa de que se ha olvidado de comprar algo, deja a los jóvenes solos para que intimen, pero de nada sirve su estrategia. Su hijo solo tiene ojos para Melek y Suna no puede olvidar a Ali, del que está muy enamorada.

En el mercado, Zümrüt se encuentra con la profesora que acude a la tienda para comunicar a Azad que, al final, ha decidido quedarse en el pueblo y no regresar a Estambul. La hermana de Kadim confiesa a la joven que su hijo está ocupado hablando con su futura esposa en el establecimiento. Melek se sorprende al escuchar a Zümrüt que Azad está comprometido, ya que no la ha comentado nada al respecto.