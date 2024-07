La nota escrita por Kadim que permite a Nujin descubrir que Devra es hijo de Fatma

Kadim se encuentra cada vez mejor desde que un médico le está tratando para recuperar la movilidad de su cuerpo. El marido de Behiye consigue escribir una nota en la que pone que Fatma y Devra son madre e hijo.

Una noche Melek se despierta al escuchar hablar a Devra y Leyla acaloradamente. Su marido quiere que su segunda esposa se marche de la mansión para siempre. Ha descubierto, gracias a Zehra, que la joven tiró la cuna de Cemal por el balcón, y la ha pillado in fraganti dejando al bebé en la calle y rompiendo su ropa con unas tijeras.

Mientras esto sucede entre Devra y Leyla, la hija de Sami encuentra, a los pies de la cama de Kadim, el papel escrito por él en el que pone que Devra es hijo biológico de Fatma.

Los gritos de Leyla, pidiendo clemencia a Devra para que no la eche de la mansión, despiertan a los Kirman y Nujin y Behiye creen que la profesora y Zehra han orquestado un plan para que el líder de la familia expulse de malas maneras a la enfermera.

Melek, que sigue con amnesia, no es consciente de lo que está ocurriendo y comenta varias veces en voz alta que ha encontrado una nota escrita en la que se especifica que Behiye no es la madre biológica de Devra sino de Fatma. Nujin se extraña al escuchar las palabras de la hija de Sami, pero no le da mucha importancia porque cree que ha perdido la cabeza.

Al día siguiente, mientras desayunan en familia, Devra se refiere a Behiye como su madre y Melek vuelve a insistir que su marido es hijo de Fatma. "Deja de decir tonterías. Es evidente que sigues mal de la cabeza", le dice Behiye a la madre de Zehra en tono despectivo y Melek le responde: "No estoy confundida. Estaba escrito y yo solo lo leí", asegura con firmeza.