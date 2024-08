Mirza acoge a Zehra en su casa, pero Bahar intenta deshacerse de ella sin éxito

Ahora que Mirza ha rescatado a Zehra de una red de trata de mujeres decide acogerla en su casa hasta que encuentre a su familia. Pero, la hija de Melek le asegura que no tiene ni madre ni padre. En el fondo, tiene miedo de que Devra y Alí puedan dar con su paradero y la lleven de nuevo a Harmanli.

Su estancia en la mansión de los Saruhan se convierte en un infierno. No es bien acogida por la familia de Mirza. Su hija Pelin no la acepta en casa. Es una joven prepotente y muy orgullosa y no es nada amable con la madre de Cemal.

Y, la mujer de Mirza, Bahar tampoco acepta a Zehra en su casa. No ve con buenos ojos que la hija de Melek viva allí con ellos. Al fin y al cabo, es una desconocida que encontró en la calle. Le ha buscado una albergue para que Zehra se marche de su casa. Pero, su marido no está por la labor.

Bahar no está dispuesta a que la mujer de Alí permanezca en la mansión ni un minuto más y decide llevarla de compras a un centro comercial con la intención de abandonarla allí. Su excusa, al volver a casa sin ella, será decir que se ha perdido y no ha dado con ella. Y, así lo hace. Zehra acaba perdiéndose por las calles de Estambul.

Bahar regresa a casa sin Zehra y su hija Pelin está contenta. Por fin, se ha quitado del medio a la hija de Melek. No la soportaba. Pero, se llevan una sorpresa al ver como Ismail, el amigo de Mirza, ha encontrado a Zehra y la ha llevado de nuevo a casa del comisario.