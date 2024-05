Melek y Zehra consiguen escapar de los Kirman, pero regresan de nuevo a la mansión... ¿Por qué no huyeron?

Zehra regresa a la mansión con Zümrüt tras pasar una tarde de compras. Ya tienen la cuna para el bebé que está esperando, pero la pequeña pierde el control al escuchar a la familia Kirman que Alí va a volver muy pronto a casa. Zehra siente animadversión por el hermano de Azad y, en un arrebato de ira, destroza el moisés que han comprado para su hijo.

Melek presencia lo ocurrido desde la ventana de la habitación donde está encerrada y accede a la propuesta de Leyla. La otra esposa de Devra le ofrece la posibilidad de fugarse de la mansión con Zehra y se compromete a comprarle los billetes de autobús.

Leyla duerme a uno de los hombres de confianza de Devra que está vigilando la puerta de entrada de la mansión para que Melek y Zehra no puedan escaparse. Al final, madre e hija consiguen salir de la casa sin ser vistas, pese a que el hijo de Behiye acaba de llegar a casa.

De camino a la estación de autobuses, Zehra convence a su madre para que salve a Azad tras escuchar una conversación telefónica del hermano de Berfin en la que ordena a uno de los hombres que trabajan para él que comunique a la policía donde se encuentra el hermano de Alí. Las autoridades le están buscando por narcotráfico tras tenderle una trampa Devra.

La hija de Sami quería huir lejos con su hija para librarse de su marido y de su familia, pero, al final, decide ayudar a Azad y acude a la casa donde está oculto. Pero, llega demasiado tarde y la policía acaba deteniéndolo. Melek no está dispuesta a abandonarle ni a renunciar a él, así que decide volver a la mansión con su hija y no escapar de Harmanli.

El hijo de Behiye descubre que Melek se ha escapado y, cuando la profesora regresa a casa, se sincera con él y le confiesa que intentó marcharse con Zehra de allí. Le entrega los billetes y le revela su intención de no volver a huir. "Me rindo. No quiero vivir escapando de ti. Ahora, quiero que mi hogar sea este. Estoy casada contigo y lo voy a aceptar", le asegura a su marido. Devra decide no tomar cartas en el asunto en esta ocasión porque cree que Melek está siendo sincera con él. ¿La hija de Sami está tramando algo?