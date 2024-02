Emotivo reencuentro familiar: los Kirman vuelven a ver a Cemal después de 15 años desaparecido

El hombre misterioso, que vende miel por los pueblos, rescató a Ali del barranco por el que a punto estuvo de caerse. Los Kirman desconocen el paradero del hijo de Gülsüm, pero, casualmente, Mercan se encuentra con el vendedor ambulante y, al verle con medicinas en la mano, le pregunta para quién son y el hombre le explica que es para un joven que rescató a de un barranco y que está malherido.

Mercan, considerada como excéntrica por los habitantes del pueblo, corre a la casa de los Kirman para informarles de que Ali está vivo y bajo el cuidado de su padre Cemal. Ella sabe que ese hombre es en realidad uno de los hijos de Nujin y ha guardado el secreto durante todos estos años. Cuando les cuenta lo ocurrido, nadie le hace caso y se va de la mansión decepcionada. Pero, Azad, al descubrir, a través de su madre, lo que Mercan les ha contado, decide hablar con ella.

Mercan le relata que Ali está bien bajo la protección de su padre Cemal y Azad no duda en ir a buscar a su hermano. Al llegar a la casa donde, supuestamente, está Ali, se encuentra con él y el joven le manifiesta su intención de no volver a casa. Le confiesa que su propia familia le ha arruinado la vida y le pide que no revele su paradero a nadie. Pero, Azad no está dispuesto a dejar a su hermano allí.

En ese momento, aparece el hombre misterioso que ha cuidado de Ali y Azad se percata que es su padre y así se lo hace saber.

Azad le explica que él y Ali son sus hijos y que está casado. Pero, Cemal no recuerda nada. Hace años se golpeó fuertemente la cabeza y, desde entonces, sufre amnesia. Azad está loco de contento por haber encontrado a su padre y le revela que él y su madre nunca han dejado de buscarle. Pese a los 15 años que llevan sin tener noticias de él, nunca han tirado la toalla y siempre han tenido la esperanza de que estuviera vivo.

Azad regresa a la mansión familiar con Ali y Cemal. Su madre Zümrüt no puede ser más feliz. Tanto su hijo como su marido, que estaban desaparecidos, han regresado a casa sanos y salvos.

Cemal no reconoce a nadie de la familia, algo que sorprende a toda la familia, especialmente, a Zümrüt. Quienes sí se alegran de su pérdida de memoria son Kadim y Behiye. ¿Qué ocultarán?

La matriarca de la familia, Nujin, está inmensamente feliz de volver a ver a su hijo Cemal y desea que recupere la memoria lo antes posible. Pide Kadim que busque al mejor médico. Pero, el padre de Ali no está por la labor. Les cuenta que en el pasado que todos sus intentos por curarse fueron en vano.