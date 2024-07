Devra sospecha que Melek finge amnesia tras olvidar a todos

Melek sufre amnesia. No reconoce a Azad, Devra y Zeynep cuando van a buscarla al colegio donde se ha refugiado. Cree que sigue dando clases allí y no se acuerda que está casada con el hijo de Behiye. Devra cree que está fingiendo y que, en realidad, no ha perdido la memoria. Ya no se fía de ella, está convencido de que es otro plan que ha ideado junto a Azad y la doctora Zeynep para escaparse de nuevo de Harmanli.

Devra regresa a la mansión con Melek y la deja, de nuevo, encerrada en una de las habitaciones que dan al patio interior de la casa. Zehra, al oír la voz de su madre, se acerca a verla y le extraña su frialdad hacia ella.

La profesora no la reconoce y le asegura que ella no tiene ninguna hija. "Yo no tengo ninguna hija. Mi bebé no sobrevivió al parto", le contesta a Zehra con indiferencia. La pequeña se pone a llorar y Fatma, que está allí, se percata de que algo raro le está sucediendo a la mujer de Devra.

Leyla se acerca a ver a Melek. Quiere comprobar por sí misma si, realmente, la profesora está fingiendo o no. Le habla de su padre Sami y se da cuenta de que ha perdido la memoria. No recuerda que su progenitor está en Estambul hospitalizado. Habla de él como si siguiera ejerciendo de fiscal en Harmanli y, además, no recuerda su número de teléfono.

Zehra está muy preocupada por el estado de salud de su madre y logra enviar una nota a Azad para que la ayude. El hermano de Alí la recibe y consigue convencer a un médico, amigo de Zeynep, para que le acompañe hasta la mansión a examinar a Melek.