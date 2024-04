Devra hace feliz a su abuela Nujin al comprometerse con Leyla

Nujin desea que Devra, ahora que es el líder los Kirman, siente la cabeza y se case con una mujer para formar una familia lo antes posible. La matriarca piensa en Leyla, la enfermera que ha estado chantajeando a Kadim, ocultando su identidad desde el principio.

La abuela de Azad y Behiye acuden a casa de la joven para proponerle que se case con Devra. Creen que es la candidata apropiada para él y Leyla acepta. Les confiesa que es un honor para ella ser un miembro más de los Kirman.

Cuando Devra descubre que su abuela ha pensado en la joven enfermera para pasar por el altar, la invita a cenar y le deja las cosas claras. Le revela que no siente nada por ella. "Yo no te he elegido, ha sido mi abuela. No me gustas ni me gustarás jamás", le asegura con frialdad.

Pero, Leyla lo único que desea es ser su esposa y le confiesa que, si se casa con ella, le hará un hombre muy feliz. "Sería un honor convertirme en tu esposa. Seré tu mujer y te haré feliz. Esperaré a que me quieras hasta el último día de mi vida", le afirma enamorada, a lo que Devra le contesta: "Yo no me haría ilusiones, te llevarás una decepción". En el fondo, aunque él no lo quiera admitir, sigue loco por Melek.

Devra quiere complacer a su abuela y decide comprometerse con Leyla. La joven se prepara para celebrar su compromiso con una cena especial en la mansión de los Kirman. Se arregla en la habitación de su futuro esposa y encuentra una fotografía de la profesora. La enfermera entra en cólera, pero consigue contralarse. Está a punto de conseguir lo que siempre ha ansiado: casarse con Devra y no puede echarlo todo por la borda. Pero, en realidad, ¿quién es Leyla? y ¿qué quiere de los Kirman?

Durante la cena para celebrar el compromiso de los novios, Nujin les dedica unas emotivas palabras. "Espero que el compromiso de Devra y Leyla y el bebé de Ali sea el principio de una época dorada para nuestra familia", manifiesta la madre de Kadim con gran alegría.