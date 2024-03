Azad contra la tradición: se postula como líder de los Kirman para proteger a Dicle y luchar contra las injusticias

Dicle ha forjado una relación de amistad muy especial con Yusuf, el amigo de Zehra, y sus encuentros son cada vez más frecuentes. Un día, mientras están hablando en el zoco comercial sobre un libro, aparece por allí Devra y, sin mediar palabra, golpea a Yusuf y a su prima. Se siente avergonzado de la joven. Para él, ha deshorando a la familia Kirman con su comportamiento. La actitud del hijo de Kadim es incomprensible. Los adolescentes solo estaban conversando.

Devra lleva a la hija de Zümrüt a la mansión y explica a su abuela y al resto de la familia lo ocurrido. Ninguno ve con buenos ojos lo que Dicle ha hecho y menos la matriarca, que entra en cólera y castiga a su nieta encerrándola en su habitación y prohibiéndola volver a la escuela. "Hasta que aprendas a cumplir las normas de esta casa, no volverás a salir de tu habitación", sentencia Nujin a la hermana de Ali.

Zümrüt intenta convencer a Nujin para que perdone el castigo a su hija, pero la matriarca no está por la labor. Asegura que la joven no ha respetado las tradiciones y no puede mirar hacia otro lado.

En ese momento, llega Azad y le pide explicaciones a su primo Devra por haber pegado a su hermana y a Yusuf. No entiende la reacción de su familia. Solo son dos adolescentes que estaban hablando sin mala intención. Devra se excusa ante su primo asegurándole que él solo cumple con las tradiciones familiares.

Azad entra en la habitación de Dicle e intenta calmarla. Promete a su hermana que volverá a la escuela y le pide que deje de llorar.

Zümrüt está preocupada por su hija y ruega a Azad que acepte ser el señor de la familia Kirman. En unos días se va a celebrar una cena de paz con todos los clanes y uno de los nietos de Nujin, Azad o Devra, debe ir en representación de la familia.

La mujer de Cemal desea que su hijo Azad sea el cabeza de familia para luchar contra las injusticias y evitar que los niños sufran por las tradiciones ancestrales. "Tus hermanos y todos los niños que viven en esta ciudad dependen de ti. Si no quieres que haya más victimas, a causa del honor, tendrás que ser el señor de la casa", le afirma Zümrüt a su hijo.

Azad sabe que, si se convierte en el líder de la familia, deberá renunciar a ciertas cosas, así que le cuesta decidir qué hacer. Finalmente, se presenta en la mansión con el firme propósito de pedir perdón a su abuela por haber abandonado la vivienda familiar sin su consentimiento. Le afirma que está dispuesto a convertirse en el cabeza de familia si ella lo acepta.

Kadim intenta evitar, por todos los medios, que Azad sea elegido por Nujin en lugar de su hijo Devra y Behiye, sin embargo, apoya la elección de su sobrino por temor a que Zümrüt revele a la familia que Devra es hijo de Fatma. Al final, la matriarca toma una decisión. Ambos nietos deberán luchar por ser el líder de los Kirman. ¿A quién eligirá, finalmente, la matriarca?