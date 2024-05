Así reaccionan los Kirman al conocer que Devra se va a casar con Melek

Devra llega a la mansión acompañado de Melek. Los Kirman se quedan de piedra al ver a la profesora allí. Saben que Ali ha retirado los cargos contra ella, pero no se imaginan que ha sido el hijo de Kadim quien se lo ha ordenado.

La reacción de la familia de Devra no se hace esperar. El primero en exigirle una explicación es su padre Kadim. El joven le manifiesta que se va a casar con Melek y deben respetar su decisión. Pero, no están de acuerdo. "¿Te has vuelto loco? Echa a esa mujer de casa", le dice su progenitor muy enojado, pero Devra no está dispuesto a dejar escapar a la hija de Sami.

Su primera mujer Leyla no puede guardar silencio. Desprecia a Melek y no quiere que se convierta en la segunda esposa de Devra. Pero, el hijo de Behiye le para los pies cuando empieza a perder los nervios. El primo de Ali confiesa a su familia y a su abuela Nujin que ella fue la responsable de calumniar a la profesora en el pueblo.

Kadim intenta que su hijo recapacite y cambie de opinión respecto a su boda con Melek, pero es en vano. Devra le revela que está enamorado de ella y no piensa renunciar a su amor. Su progenitor le advierte que su abuela está muy enojada con él.

Mientras tanto, Melek se acomoda en el cuarto que han destinado para ella. Devra se ha encargado personalmente de decorarlo para que la profesora se sienta como en su casa. La hija de Sami no puede dejar de pensar en Azad y en su hija Zehra que, desde que ha llegado a la mansión, la está evitando. La pequeña no ve con buenos ojos que Melek haya aceptado casarse con Devra.

Zümrüt irrumpe en el cuarto de Melek y le echa en cara que vaya a contraer matrimonio con Devra. No entiende cómo ha podido olvidar tan pronto a su hijo Azad, al que da por muerto, pero, en realidad, sigue con vida. La hija de Sami le confiesa que Azad ha sido y es el amor de su vida. Pero, la madre de Ali no le cree. "No eras tú la que querías a Azad. Se acaba de morir y ya te estás lanzando a los brazos de otro hombre. Te miro y siento vergüenza", le confiesa a la joven.

Nadie en la mansión quiere que Devra se case con Melek, salvo Fatma, pero a Devra le da igual. Ya ha tomado una decisión y no va a cambiar de opinión. Por fin, va a poder dar el sí quiero a la mujer que ama. Así que acompaña a la profesora a comprarse el vestido de novia y las alajas para la boda.

Cuando regresan a casa, Leyla entra en la habitación de Melek y, en un ataque de celos, le rompe su traje nupcial. En ese momento, llega Zehra y la sorprende haciendo trizas la vestimenta para el enlace. La esposa de Devra pide a la pequeña que guarde silencio.

En ese momento, aparece Melek y se produce una fuerte discusión entre ella y la enfermera, a la que acusa de increpar a su hija. Nujin aparece en la habitación y media entre ambas para que dejen de discutir, aunque se posiciona a favor de Leyla. Para la abuela de Devra, la señora de la casa siempre será Leyla y no Melek.