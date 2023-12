Todas las claves del incendio en la gala benéfica: Kenan es un testigo muy valioso y paga un alto precio por ello

El incendio, producido en la gala benéfica que organizó Rüya, fue provocado y Kenan, el padre de la joven, conoce todo lo que ocurrió, realmente, aquella noche y quiénes son los culpables de la muerte de las 21 personas que perdieron la vida bajo el fuego.

Rüya teme por la vida de su padre y opta por ocultar a su padre en un sitio seguro para que Çelebi y su hermano Iskender, que son los responsables de la explosión producida en la antigua cisterna, no den con su paradero.

El exnovio de Rüya no desea que le suceda nada malo a Kenan por el que siente un cariño especial. Lo único que quiere es que no revele a la policía que ellos están implicados en lo ocurrido en la gala benéfica. Para ello, ha ideado un plan: sacarle del país para que no les delate. El marido de Cemre guarda silencio, aunque no está muy convencido de la propuesta de su hermano.

A Iskender le preocupa que la vida de Kenan corra peligro e intenta convencer a Çicek para que le revele dónde se esconde Kenan. La mejor amiga de Rüya acaba confesándole su paradero al descubrir que la intención del marido de Cemre es asesinarle.

Iskender informa a Çelebi que está todo bajo control. Ya sabe el paradero de Kenan y ambos se irán del país para que el padre de Rüya no hable. Pero, la intención de Çelebi es otra. No quiere cabos sueltos y apuesta por acabar con su vida e intenta convencer a su hermano. "Si encierran a Kenan, será por contrabando de artefactos, pero tú serás el responsable de la explosión. ¿La vida de Kenan es más valiosa que tu libertad?", le pregunta el exalcalde de la ciudad.

Iskinder no está dispuesto a que Kenan sufra ningún daño y decide huir con él. En el camino, Kenan llama a su hija para despedirse de ella y le asegura que se encuentra en perfecto estado. Lo que no se imaginan Iskender y el padre de Rüya es que no podrán ir muy lejos. Los hombres de Çelebi los localizan y les corta el paso en la carretera. Iskender hace todo lo posible por proteger al padre de Rüya, pero, al final, se lo llevan contra su voluntad.

Rüya está más tranquila al hablar con su padre. Por lo menos, ahora, sabe que su progenitor sigue con vida. Pero, el destino de Kenan está en manos de Çelebi y no pinta muy bien. La novia de Ömer encuentra a su padre muerto en un viejo almacén con un disparo en la cabeza y una carta a su lado donde explica que se suicidó por contrabando de artefactos históricos. Parece que el plan maquiavélico del marido de Cemre ha surtido efecto. Una vez más, Çelebi se sale con la suya.