Los sentimientos de Ozan por Cemre son cada vez más fuertes y estos gestos lo confirman

Ozan siempre ha estado ahí cuando Cemre lo ha necesitado. Cuando se produjo el incendio en la antigua cisterna donde murieron 21 personas, la madre de Günes hizo creer a su marido Çelebi que estaba muerta; quería huir de los malos tratos que recibía por parte de él y el periodista no dudó en acogerla en su casa para protegerla del malvado y despiadado exalcalde.

Y, desde ese día, sus destinos no se han vuelto a separar. Para la mujer de Çelebi, Ozan siempre ha sido un apoyo muy importante para ella y lo que empezó siendo una amistad se ha ido convirtiendo en otra cosa. Por lo menos para él que está locamente enamorado de ella y ya no puede disimular sus sentimientos hacia ella.

Una noche el periodista se arma de valor y confiesa a Cemre que está perdidamente prendado por ella y que tiene miedo a perderla. Le confiesa que su vida no tiene sentido sin ella. La mujer del exalcalde, en realidad, también, siente lo mismo por él, pero teme que, si inicia una historia de amor con Ozan, Çelebi tome cartas en el asunto y pueda resultar perjudicado. Por esta razón, la prima de Rüya le sugiere que se mantenga alejado de ella.

Se celebra el juicio por la custodia definitiva de Günes, pero antes Çelebi y Cemre firman los papeles del divorcio. Finalmente, el juez dictamina que la pequeña debe vivir con el exalcalde. Cemre no puede contener las lágrimas. Al final, una vez más, parece que el empresario se ha salido con la suya. Está desesperada porque sabe que su sitio está al lado de su hija, pero no quiere volver a vivir bajo el mismo techo que su ya exmarido. Cemre no puede olvidar los momentos de pánico que vivió a su lado en la mansión. La maltrató y la hizo medicarse tachándola de loca públicamente. La joven está entre la espada y la pared. Por una parte, desea estar cerca de Ozan y sus amigos, pero su hija es lo más importante para ella y teme que Çelebi pueda hacer daño a la pequeña.

Cemre se plantea volver a casa de su marido, pero Ozan intenta convencerla para que no lo haga. El periodista demuestra, una vez más, que Cemre lo es todo para él. El joven teme que su exesposo pueda hacerla daño y le ruega, llorando, que se quede a su lado. Pero, la prima de Rüya decide irse con su hija. Esta decisión, le rompe el corazón a Ozan.