Las heroínas de En Llamas se alían contra Çelebi: así es como planean su estrategia para vencerlo

Cemre no está pasando por su mejor momento. Su marido la amenaza constantemente con no volver a ver a su hija Günes si no regresa a casa y la joven ya no aguanta más. La maldad del empresario no tiene límites. Ahora, ha enviado a la pequeña lejos para que su madre no tenga ningún tipo de contacto con ella.

Cemre ya no sabe qué hacer para destruir a su marido e idea un plan para acabar con él de una vez por todas ahora que se presenta, de nuevo, como alcalde de la ciudad.

Cemre acompaña, por obligación, a Çelebi a la presentación de su candidatura para acallar los rumores de crisis entre ellos. Está muy nerviosa. Su intención es desenmascarar a su esposo ante los medios de comunicación. Ella le confiesa que no ha acudido al lugar para apoyarlo sino para destruirle.

Comienza la rueda de prensa de Çelebi y Rüya, Tomris y Çiçek hacen apto de presencia, pero no llegan solas. Con ellas está una mujer que asegura, ante los medios de comunicación, haber sido maltratada por el empresario en un parque. Rüya tiene los papeles que así lo certifican y los entrega a la prensa. La hija de Kenan tacha al marido de Cemre de criminal y maltratador.

Lo ocurrido en la presentación para la alcaldía de Çelebi se convierte en un escándalo y el empresario tiene que lidiar con la prensa para salir airoso. Cemre, Rüya, Tomris y Çiçek celebran con una comida su victoria, aunque la madre de Günes es cautelosa. Sabe que su marido no se quedará de brazos cruzados.

Y, efectivamente, es así. Tras un duro interrogatorio en comisaría, Çelebi acude en busca de Cemre y, de nuevo, vuelve a amenazarla con su hija. Está dispuesto a pasar por alto lo ocurrido en la rueda de prensa de su candidatura para alcalde, pero, si no regresa a casa, no volverá a tener noticias de Günes. Pero, su mujer no está por la labor.

Çelebi comienza su venganza contra todos aquellos que le han difamado. Pero, primero, se reúne con sus abogados para que investiguen y encuentren a la mujer que aseguró haber sido maltratada por él en un parque. Su objetivo es que retire los cargos contra él y así limpiar su imagen. Después, su objetivo es ajustar cuentas con Cemre, Rüya, Tomris, Çiçek, Ömer y Ozan. Iskender quiere ocuparse personalmente del actual novio de la hija de Kenan y así se lo hace saber a su hermano. Quiere acabar con el hombre que ha conquistado a Rüya.