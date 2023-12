La dos razones clave que hunden al malvado Çelebi

La maldad de Çelebi comienza a pasarle factura. Parece que ya nada le sale como él esperaba desde que Cemre, Rüya, Tomris y Çiçek se aliaron para desenmascararle ante los medios de comunicación cuando iba a presentar su candidatura para ser alcalde de la ciudad. La mujer de Çelebi orquesta un plan para anunciar públicamente que su marido es un maltratador. Se presenta en la rueda de prensa con una joven que tacha al empresario de violento confesando que la propinó una fuerte paliza que, a punto estuvo, de costarle la vida.

Este hecho repercute negativamente en su imagen y su carrera política se ve gravemente perjudicada hasta tal punto que, miembros de su mismo partido político, le piden que retire su candidatura. Çelebi no espera que sus colegas le den la espalda e intenta convencerles de que la decisión que han tomado no es la más acertada. Les asegura que las acusaciones vertidas sobre él carecen de credibilidad porque no se han podido demostrar. Pero, con sus argumentos, no consigue convencerles y el padre de Günes tiene que renunciar a ser un personaje público.

Celebi está hundido. No solo debe retirarse de la vida política sino que, además, debe afrontar otro obstáculo más. Los medios de comunicación se hacen eco de una noticia que ensucia más su reputación. Le acusan de haber abandonado a un bebé en un vertedero convertido ahora en un parque. ¿Cómo defenderá su reputación?