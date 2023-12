Çelebi comienza su plan de venganza contra Cemre y sus amigos: así es como intenta acabar con ellos

Çelebi no está dispuesto a quedarse de brazos cruzados mientras ve como Cemre y sus amigos intentan destruirle y decide pagarles con la misma moneda. Quiere arruinar la vida de todos para que no puedan defender a su mujer y así ella se vea obligada a volver a casa con él.

El exalcalde comienza su venganza con Ayse, la mujer que ofreció un empleo a su esposa en un restaurante. Para ello, contrata a unos delincuentes para que quemen su local.

Cemre, Ayse y Ömer están convencidos de que el hermano de Iskender está detrás del incendio, pero deben esperar al informe de los bomberos. Cemre recibe una llamada de su marido amenazándola de nuevo. Le asegura que mientras sus amigos sigan ayudándola, los problemas les perseguirán y le advierte que el siguiente en la lista es Ozan.

Y, efectivamente, es así. El exalcalde se reúne con el tío de Ozan para informarle de que el joven, en lugar de ejercer como director adjunto en su empresa de construcción, solo ha velado por los empleados de la empresa convirtiéndose en su representante. La intención del hijo de Annem es poner al familiar del periodista en su contra y, al final, lo consigue.

La policía acaba deteniendo al amigo de Cemre al presentar su tío cargos contra él. Está acusado de no tomar las medidas de seguridad necesarias en una obra en la que un empleado se ha caído y ha estado hospitalizado de gravedad. Al final, Rüya consigue que el hombre, que denunció a la empresa por mala praxis, retire la denuncia y Ozan se libre de ir a la cárcel, pero, a cambio, debe pagar una sanción económica a la que no puede hacer frente. Su madre está dispuesta a vender la casa si hace falta para que su hijo no tenga que pasar por este trance.

Çelebi se regodea de que Cemre no tiene un empleo ahora que el restaurante de Ayse se ha quemado. Lo que no se imagina es que Tomris ha alquilado un restaurante para que la madre de Günes y Ayse puedan tener un trabajo. Y, para evitar seguir siendo amenazadas por el exalcalde, la jefa de Cemre no duda en encararse al empresario y confesarle que, si sigue molestándolas, no dudará en apuñalarle por la espalda hasta acabar con él.

El empresario no puede más. Ya no sabe qué hacer para destruir a su mujer. Es consciente que Tomris, una mujer de la alta sociedad y con una economía pudiente, está apoyando a su esposa y eso hace que Cemre se crezca, así que no duda en chantajearla con lo que más le duele: su nieto Atlas. Se presenta en casa de la doctora junto al padre del niño y le asegura que, mientras siga brindándole su apoyo a su mujer, no verá al pequeño.