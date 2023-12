El brutal alegato que hace Cemre contra los maltratadores delante del tribunal médico que la examina

La demanda de divorcio de Cemre contra Çelebi sigue su curso. Él ha argumentado problemas mentales de su mujer para lograr que no le den la custodia de su hija Gunes, pero ella asegura que no está enferma. En cualquier caso, el protocolo indica que un tribunal médico será el encargado de evaluar la salud de la madre, en este caso Cemre, y emitirá un dictamen que se presentará ante el juez y que determinará si es o no capaz de mantener la custodia de su hija.

Çelebi no quiere sorpresas, por eso ha encargado a uno de sus hombres que hablen con los médicos del tribunal para asegurarse así un dictamen favorable contrario a Cemre que la impida optar a tener la custodia de Gunes. Cemre lo sabe y ha tomado sus precauciones, pero debe someterse al tribunal y se presenta ante los doctores para explicvarles su situación y que comprueben su estado de salud.