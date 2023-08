Tristán y Pepa dan rienda suelta a su pasión y Francisca está a punto de descubrirlos

Después de muchos sinsabores, el amor es más fuerte y tanto Pepa como Tristán terminan rindiéndose a él. Han sido demasiados desencuentros y problemas entre los dos, pero, por fin, ambos reconocen lo que era un secreto a voces, que no pueden vivir el uno sin el otro y se besan apasionadamente en la puerta de la mansión.

Pepa todavía debe 'solucionar' el pequeño problema de su compromiso con el doctor. Sabe que no puede casarse con él porque no le ama y está esperando el mejor momento para decírselo. Por su parte, Tristán le promete que intentará convencer a Martín para que acepte a Pepa y no la responsabilice de la muerte de su madre. Ante ellos se abre un horizonte lleno de expectativas y esperanza, pero no será fácil. De momento, su amor deben mantenerlo en secreto.