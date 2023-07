La frase premonitoria de Tristán que incomoda a Pepa

Angustias es una mujer enferma que desde que sufrió el incendio en casa de los Castro no ha vuelto a ser la misma. Su salud cada vez es peor y Francisca tiene serias dudas sobre la viabilidad de su embarazo; de hecho tiene planeado enviarla a un sanatorio en cuanto de a luz.

Ante la ausencia de su madre, Martín juega de la mano de Pepa que se ha involucrado mucho con el pequeño, no en vano es el bebé que le arrebataron aunque nadie lo sepa más que ella. La escena es contemplada por Tristán que no puede ocultar su emoción al ver la gran complicidad que existe entre Pepa y su hijo. Obviamente él no sabe la verdadera relación entre ambos, pero está muy contento por su hijo. Tristán llega a pronunciar una frase premonitoria que sólo Pepa es capaz de conocer en profundidad.