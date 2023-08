Angustias consigue salirse con la suya: Pepa y Tristán se distancian cada vez más

Tristán intenta disculparse con Pepa al ver que la joven se ha enojado por el pasador que ha mostrado Angustias en la casona ante la gente del pueblo. La partera se siente humillada, no entiende por qué ha terminado el prendedor de pelo en las manos de la mujer de Tristán si era para ella.

El hijo de Francisca explica a la partera que el pasador era un regalo para ella, pero que su mujer debió cogérselo. Dicha respuesta no convence a Pepa. La joven ha abierto los ojos y pide a Tristán que se olvide de ella. "Si eres tan fiel a tu sentido del deber, ten la decencia de no acercarte a mí", le revela la partera. El joven intenta recuperar el amor de Pepa confesándola sus sentimientos hacia ella, pero Pepa ya no quiere saber nada de él.