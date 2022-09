La mudanza de la familia de la doctora Susanne y el difícil parto del leopardo

Susanne y su familia se han mudado a una nueva casa. Con todo lo que supone una mudanza para hacerlo una persona con poca ayuda, Susanne está muy cansada y agotada físicamente. De un momento a otro, recibe una llamada del zoo, es Conie. Tiene que ir urgentemente al zoo porque un leopardo ha dado a luz. Las contracciones del leopardo se han detenido. además, la circulación no es muy buena.

Por otro lado, entre la mudanza y el caos que hay en el zoo con otros animales, Susanne está bastante agobiada y estresada. No simplemente tiene caos en su casa sino que también hay varios animales enfermos en el zoo que tiene que ayudar. Además del leopardo, una cabra está bastante malita puesto que no come tras tener una gran infección. ¿Quieres saber más sobre 'Doctora en el zoo'? No te pierdas los nuevos capítulos en ATRESPlayer.