Martin propone a Caro enterrar el hacha de guerra: "Me gustaría que nos lleváramos mejor"

Martin Gruber está dispuesto a llevarse mejor con los Pflüger por el bien de su hija Lily y decide ir a hablar con Caro para comunicárselo. Le confiesa que le gustaría que la relación entre ellos mejorara y le propone que su padre Rolf y Hans sigan trabajando juntos y que Lily pueda seguir viéndoles.

Sin embargo, Martin insiste a Caro que ambas familias deben continuar cada una su camino en la medida de lo posible. Caro no tiene reparo en aceptar la propuesta de Martin, aunque tiene claro que jamás serán una "gran familia feliz" y revela a Gruber su intención de confesar a su hermano Hans el secreto que tan celosamente le está ocultando. Martin la pide que no lo haga porque no quiere hacerle sufrir.