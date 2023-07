Yaman pide el divorcio a Betül: "No puedo renunciar a mi amor por Hande"

Betül ya no puede más. Está muy enamorada de su marido, pero no soporta ya sus desplantes. Sabe que él está loco por Hande, y le pide que no siga viéndose con ella porque no es una mujer de buenos sentimientos.

Yaman estalla en cólera al escucharla y le pide el divorcio. Asegura a su mujer que no puede renunciar al amor de la hija de Husein. "No quiero seguir contigo, me acosté con Hande en nuestra cama. Si tienes amor propio, vete de esta casa", le confiesa Yaman a su esposa con mucha crueldad.