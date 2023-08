Vedia comprueba con asombro que su hermana Feraye tiene siniestros planes de venganza

La alegría de Vedia tras comprobar que su hermana está viva, después de tantos años pensando que había muerto, enseguida se disipa cuando lo escucha hablar. Feraye está llena de odio y resentimiento y no sólo a la familia Sancakzade, a la que acusa de todos sus males, si no también está molesta con Vedia, a la que acusa de haberse puesto del lado de sus enemigos.

Vedia no sabe muy bien qué pensar. Cree que su hermana no está siendo justa y asegura que no debería vengarse de todos y solo hacerlo de aquellos que se han comportado mal con ella. Feraye no lo ve así y piensa vengarse de todos. Vedia decide que lo impedirá con todas sus fuerzas, pero Bahtiyar interviene y encierra a Vedia.