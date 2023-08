La reacción de Yaman cuando Feraye se presenta delante de él y le dice ser su madre

Un misterioso mensaje recibido por Yaman le ha llevado hasta el cementerio de la localidad. Allí ha sido citado por una persona que le ha mandado un mensaje que le ha provocado curiosidad. Cuando llega allí, descubre delante de él a una mujer que es la que le ha mandado el mensaje.

No la conoce de nada y no sabe quien es. Ella se presenta como Feraye y asegura ser su madre. Yaman no lo entiende. Su madre está muerta desde hace años por lo que esa señora no puede ser ella, pero ella insiste en que es su verdadera madre. Yaman no da crédito a lo que escucha y no sabe si creerla o no. ¿Cómo es posible que esa señora sea su madre?