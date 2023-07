¿A qué juega Hande? Asegura estar embarazada de Yaman y llama a Betül para decírselo

Yaman tenía un plan para sacar a Hande de la cárcel. Todo parecía muy sencillo. Sólo tenía que hacerse pasar por loca y conseguir que la trasladaran a un centro especializado. Una vez allí, su madre se encargaría de ella y volvería a casa. El plan no salió bien porque Zümrüt se negó a cuidar de Hande, por lo que ella está ahora atrapada allí.

Ha conocido la intención de Betül de no divorciarse de Yaman, algo que choca frontalmente con los planes de Hande. Por eso ha ideado un nuevo plan en su mente. Hande llama a Betül asegurando que espera un hijo de Yaman, a pesar de que los médicos le dijeron que no podría tenerlos. Betül no sabe si creerla o no y decide investigar por su cuenta.