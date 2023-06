El misterioso cambio de actitud de Betül con su marido Yaman y con Hande

El bloqueo de las cuentas y la anulación de las tarjetas que Husein ha ordenado para su familia, ha obligado a Zümrüt y a Hande a dejar la mansión en la que vivían. No tienen un lugar donde ir, pero a Hande se le ha ocurrido la idea de parar en casa de Yaman. Cuando Betül, la mujer de Yaman, se encuentra con la anterior novia de Yaman y su madre en casa, no se lo toma demasiado bien. Sabe que su marido todavía siente algo por Yaman y también es conocedora de que Hande le está utilizando para su propio beneficio. Por eso, en un principio se opone frontalmente a que estén en su casa.

Zümrüt se da cuenta de lo inoportuno de la situación y se marcha, pero Hande se vuelve a hacer la víctima y les dice que no tienen un lugar la que acudir. Ahora Betül ha cambiado el discurso. Ya no es tan beligerante con la situación. Ha cambiado su forma de actuar. Yaman no le da importancia a este cambio, pero seguro que Hande se ha dado cuenta. ¿Qué es lo que trama Betül?