Husein responsabiliza a su mujer de ser la que le ha denunciado y toma medidas contra ella

Husein se encuentra en prisión después de una denuncia anónima en la que le responsabiliza de ser el responsable de la muerte de Baha, el amigo de Ayse. Husein ciertamente es responsable de su muerte y sólo se lo había dicho a su mujer y a Hande, por lo que piensa que es Zümrüt la responsable de que él esté encerrado. Cree firmemente que su mujer le ha denunciado.

Por eso, tras hablar con su abogado, ha decidido cobrarse venganza y le ha retirado las tarjetas y todos los fondos a su familia. Ellos no tienen nada y su situación será muy comprometida. Zümrüt no está detrás de la denuncia de Husein como él cree. Ha ido a verle a la cárcel y allí su marido le reprocha que le haya vendido a la Justicia. Aunque Zümrüt le asegura que no le ha denunciado, Husein no la cree. Zümrüt se da cuenta entonces que su marido se ha querido vengar de ellas retirándoles el dinero.