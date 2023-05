Ferit pone fin definitivamente a ese "asunto inacabado" al que se refería Ayse

Ayse ha tomado la decisión de divorciarse de Ferit no porque no le quiera, sino porque piensa que no confió en ella y así se lo dice a Azade cuando esta le presenta los papeles del divorcio y le pide que los firme. Ayse ya se lo pidió a Ferit, pero el accidente de Hande lo paró todo. Ahora que aquello se ha solucionado, Ayse le pide a Ferit que es momento de cerrar ese "asunto inacabado".

Ferit se resiste a dar el paso. Sigue queriendo a Ayse y le ha pedido que le de otra oportunidad, pero no es tan sencillo. Al final ha llegado el momento de que cada uno de ellos se vaya por su lado y separen sus caminos para siempre. Azade lo ha logrado.