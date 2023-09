Feraye amenaza a Azade: "Vas a pagar el precio y no podrás huir"

La presencia de Feraye en la mansión provoca tal estado de tensión que Azade decide marcharse por un tiempo para no compartir el mismo lugar que la que fuera amante de su marido.

Ambas se cruzan en la puerta y el enfrentamiento es inevitable. Feraye la amenaza con destruirla porque la responsabiliza de todo lo que le ha sucedido y de no poder haber visto crecer a sus hijo Yaman. Azade se defiende y asegura que Adnan la eligió a ella en lugar de Feraye, pero la madre de Yaman no la cree y está dispuesta a todo. Feraye también acusa a Azade de intentar matarla. "Vas a pagar el precio y no podrás huir", le espeta Feraye a Azade.