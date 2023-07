Ayse no se cree el motivo por el que Ferit la ha secuestrado de la casa de Mirsha

Ayse no entiende los motivos que han llevado a Ferit a sacarla por la fuerza de la casa de su abuelo Sahin. Está muy enfadada con él por intentar retenerla en la casa de los Sancakzade en la montaña y no dejarla regresar. Ayse piensa que todo se debe a los celos que Ferit tiene de Mirsha y le asegura que no hay nada entre ellos y que no debería estar celoso. Además, aprovecha para echarle en cara su reciente relación con una mujer, aunque Ferit se defiende asegurando que solo es una antigua compañera de universidad y que no hay nada entre ellos.

Sea como sea, Ferit se niega a dejar que Ayse regrese. Ante la insistencia de su ex mujer, Ferit acaba confesando que se la llevó por la fuerza después de que una joven, que parecía conocerla bien, le avisara de que corría peligro en la casa de Sahin. Ayse no da crédito.