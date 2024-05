La química entre Jesús y Mariluz es más que evidente y acaban fundiéndose en un apasionado beso

Mariluz tiene un percance con su camioneta y, una vez más, Jesús acude a su rescate. El hermano de Damián se siente fuertemente atraído por ella y desea estar a su lado. Pero, su venganza hacia Augusto Ruiz Montalvo le impide mantener una relación sentimental con ella. Debe acercarse al malvado empresario y ganarse su confianza y, para ello, debe conquistar a su hija mayor, Carlota.

Jesús no quiere fallar a su padre. Juró, ante su tumba, que no descansaría hasta acabar con Augusto, el culpable de su muerte, e iniciar una relación con Mariluz podría peligrar su plan para destruir a Montalvo.

Cada vez que ve a la hija de Guadalupe, el hermano de Samuel lucha internamente para controlar sus sentimientos hacia ella, pero le resulta más difícil a medida que avanzan los días. El joven solo tiene ojos para ella y le regala un girasol. Sabe que es su planta favorita. "El girasol me da confianza, me hace sentir bien, me transporta a mi infancia y me hace soñar", le asegura a Jesús.

El hijo de Octavio Sánchez tiene claro que la joven va a poder cumplir todos sus sueños porque es una mujer "fuerte y decidida". Además, Jesús no duda en confesarle que ella es su luz y que siempre va estar a su lado.

Jesús y Mariluz vuelven a coincidir el día que los Montalvo celebran un agala benéfica para ayudar a niños sin hogar. La ha organizado la hija mediana de Augusto, Doménica, con la ayuda de la hija de Guadalupe y los hermanos Guerrero han sido invitados.

Jesús llega acompañado de Carlota y la hija de Guadalupe, que está en recepción, los recibe. A la joven le cuesta controlar sus celos, pero lo intenta. En un momento, de la gala, el hermano de Samuel y Mariluz se ven a escondidas para decirla que está preciosa y acaban besándose apasionadamente.

El hijo de Octavio Sánchez le pide disculpas por besarla. La joven es consciente de que Jesús siente algo por ella y no entiende por qué sigue con Carlota. Cree que el hermano de Damián es un hombre "falso, hipócrita y mentiroso, que está interesado en Carlota y en su dinero". Pero, no es cierto. Jesús solo tiene ojos para ella y con la hija de Augusto solo está por interés.