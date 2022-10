Ahmet le pide a Cemre que interceda por él con Zeynep

Ahmet vuelve a insistir con el matrimonio a Zeynep, a pesar de que ella le ha dicho que no quiere casarse con él. Ahmet sabe que Onur es quién ocupa el corazón de Zeynep, pero aun así sigue insistiendo.

Esta vez intenta poner a su favor a la hermana de Zeynep, Cemre, quedando con ella en un restaurante. Cemre siempre ha apoyado a Ahmet y le ha defendido el muchas ocasiones frente a su familia, pero esta vez no puede hacer nada. Su hermana no quiere estar con Ahmet y a pesar de que tampoco puede estar con Onur, no se casará con él.