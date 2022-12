Asli estalla contra Onur al comprobar que está enamorado de Zeynep

Lleva años amando a Onur en silencio y acercándose a él de todas las formas posibles, pero Onur no se ha dado ni cuenta. Asli estalla contra él después de comprobar que ha vuelto a hacer las paces con Zeynep.

Onur le confiesa que está enamorado de ella y es entonces cuando Asli no puede más. Su esperanza estaba en que no se volviera a reconciliar con Zeynep, pero cuando comprueba que ambos han vuelto, no puede más. Asli le confiesa lo muy enamorada que ella está de él y le advierte de que Zeynep no es una buena persona.