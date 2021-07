Vincenzo y Cristina se besan apasionadamente

Cristina esta muy preocupada por las ganancias par su Hotel, por ello cuando se entera de que una importante critica de internet va a alojarse en su establecimiento no duda en orquestar un plan para hacérselo pasar lo mejor posible, así que no duda en pedirle un favor a Vincenzo para que se la ligue y amenice su estancia, desgraciadamente a Vincenzo no le gusta esta mujer y acaba en la habitación con Cristina, descubre en el video como ocurre todo y de que manera acaban besándose y declarando su amor