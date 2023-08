Un nuevo caso para los Nappi: disparo en una recreación histórica

Parece que en la provincia de Bolzano no hay ni un solo día que transcurra con normalidad. Esta vez, mientras se estaba llevando a cabo una recreación histórica de la Primera Guerra Mundial, uno de los soldados yacía en el suelo sin moverse y... ¡resulta que estaba herido por un impacto de bala!

Manuela y Vincenzo no han tardado en acudir al lugar de los hechos. Aunque el joven no ha muerto, pues está en coma; los dos hermanos encuentran algo raro en la sucesión de acontecimientos y empiezan a investigar. Descubren, entonces, que le dispararon antes de que empezase la recreación. Además, todas las armas que usaron eran de fogueo y no falta ninguna.

Los Nappi inician una conversación con los amigos del hombre que está en coma y descubren varias cosas: el afectado, Leonardo, trabaja en el hotel más grande del valle y vive con los dueños del mismo... ¿tendrán algo que ver con la muerte?