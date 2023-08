Mirko le recrimina a Nathan que no le contasen lo que Paron le hizo a su madre

Mirko sigue enfadado con su familia porque le ocultaron durante toda su vida que Paron es su padre y que, además, él es fruto de una violación. Para mostrar su malestar, ha decidido seguir los pasos de su tío y se ha ido a vivir al bosque. Y, aunque en un principio el joven no quiere ayuda de nadie, acaba teniendo una relación muy estrecha con Nathan, su tío.

Tras un día de caza, Mirko le pregunta a Nathan el motivo por el cual su madre no quiso contarle lo sucedido: “quería protegerte” afirma su tío. Pero la cosa no queda ahí, y el interrogatorio del joven continúa: “¿y tú que hiciste?”. El hombre de los osos confiesa que no lo mató porque su hermana lo paró y, en ese momento, tomó la decisión de trasladarse al bosque.