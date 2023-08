El dueño del hotel en el que trabajaba Leonardo es acusado de tráfico de personas

La muerte de Nicolò y Leonardo no ha dejado indiferente a nadie y los Nappi no han dejado de investigar en ningún momento. De hecho, se ha confirmado que Nicolò no se suicidó, alguien ha hecho que parezca eso.

Indagando, los Nappi han descubierto que el negocio de los Contarini no va demasiado bien y que ante esta situación han decidido ganar algo de dinero extra a través del tráfico de inmigrantes ilegales. Muchos de ellos llegaban a trabajar para el señor Contarini, hasta que un día un hombre sirio, Hasan, se hizo daño y tuvieron que llevarlo al hospital fuera del país para que nadie descubriese a qué se dedicaba verdaderamente.

El encargado de transportar a Hasan hasta el hospital fue Leonardo y él, que no estaba muy de acuerdo con todo eso, podría haberle contado todo a la policía... ¡por eso acabaron con él! Al menos esta es la teoría de los Nappi, ¿estarán en lo cierto?