Carolina y Vincenzo deciden anular sus planes de matrimonio

Vincenzo está destrozado tras conocer la infidelidad de su prometida con su compañero de negocio, y aunque no quiso anular su matrimonio en ese mismo instante, ahora ha decidido que no tiene sentido celebrar una boda.

“Con mucho tiempo creo que podría perdonarte por lo que hiciste” espeta lleno de tristeza Vincenzo y después afirma que está de acuerdo con su suegra y que no se considera suficiente para ella. Carolina, perpleja ante la situación, no puede articular palabra y asume que no hay nada que pueda cambiar su decisión.