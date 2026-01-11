El padre de Alberto muere y él sufre un accidente de coche con Ana

La maravillosa época que estaban viviendo Ana y Alberto puede que haya llegado a su fin. El plan de marcharse a París y emprender su propio camino juntos en la moda, al margen de sus familias, se ve truncado por una doble mala noticia.

Primero, cuando se dirigían en coche al aeropuerto para irse, Alberto recibe una llamada. ¡Su padre ha muerto! Nadie da crédito a lo ocurrido en la fiesta del desfile.

En ese momento Alberto pierde el control del coche ante la noticia y tienen un accidente. Ana termina herida e inconsciente y tienen que ir al hospital.

Allí Alberto recibe otra noticia que trastoca sus planes de huir de Nueva York: al morir su padre se convierte en el cabeza de su empresa. ¿Cómo va a irse ahora?

Para colmo, Valeria Márquez, la hija del recién fallecido, tiene una inquietante conversación con Cristina Otegui y esta le dice que su padre Benjamín se suicidó por culpa de la marcha de Alberto, al que quería tanto. ¿Por qué trata de envenenar a la niña así?