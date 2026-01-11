Velvet el nuevo imperio

En directoPROGRAMACIÓN TV

Momento destacado

El padre de Alberto muere y él sufre un accidente de coche con Ana

Alberto sufre una llamada terrible y pierde el control del volante

Velvet el nuevo imperio - Ana y Alberto sufren un accidente mientras iban al aeropuerto

Publicidad

Nova
Publicado:

La maravillosa época que estaban viviendo Ana y Alberto puede que haya llegado a su fin. El plan de marcharse a París y emprender su propio camino juntos en la moda, al margen de sus familias, se ve truncado por una doble mala noticia.

Primero, cuando se dirigían en coche al aeropuerto para irse, Alberto recibe una llamada. ¡Su padre ha muerto! Nadie da crédito a lo ocurrido en la fiesta del desfile.

En ese momento Alberto pierde el control del coche ante la noticia y tienen un accidente. Ana termina herida e inconsciente y tienen que ir al hospital.

Allí Alberto recibe otra noticia que trastoca sus planes de huir de Nueva York: al morir su padre se convierte en el cabeza de su empresa. ¿Cómo va a irse ahora?

Velvet el nuevo imperio - Cristina le dice a Valeria que la muerte de Benjamín fue culpa de Alberto

Para colmo, Valeria Márquez, la hija del recién fallecido, tiene una inquietante conversación con Cristina Otegui y esta le dice que su padre Benjamín se suicidó por culpa de la marcha de Alberto, al que quería tanto. ¿Por qué trata de envenenar a la niña así?

Nova» Series» Velvet el nuevo imperio» Mejores momentos

Publicidad

Series

Jimena elige a su familia y pone en jaque su historia de amor con Óscar

Jimena elige a su familia y pone en jaque su historia de amor con Óscar

Velvet el nuevo imperio - Ana y Alberto sufren un accidente mientras iban al aeropuerto

El padre de Alberto muere y él sufre un accidente de coche con Ana

El poder y la falta de escrúpulos de Ramsés Torrenegro lo convierten en una amenaza constante para todos lo que se cruzan en su camino

El poder y la falta de escrúpulos de Ramsés Torrenegro lo convierten en una amenaza constante para todos lo que se cruzan en su camino

Ceylin consigue que Çınar le cuente más detalles sobre el día en el que Inci fue asesinada: "Si la hubiera llevado a casa, ahora seguiría viva"
Momento destacado

Cinar confiesa por qué se siente culpable de la muerte de Inci

Dinora y Armando sellan una peligrosa alianza… y Rosario los sorprende besándose
Momento destacado

Dinora y Armando sellan una peligrosa alianza… y Rosario los sorprende besándose

Dinora encuentra un lugar donde esconderse gracias a un aliado inesperado
Momento destacado

Dinora encuentra un lugar donde esconderse gracias a un aliado inesperado

Mientras huye de la policía, Dinora consigue un escondite gracias a la ayuda de Fernando y Armando. Pero un pequeño descuido por parte de ella podría poner en peligro el matrimonio de Fernando con Gabriela.

Benjamín y Ana Julia, dos vidas separadas por el destino y unidas por Marena Ramos
Papeles interpretados por Emiliano González y Isabella Tena

Benjamín y Ana Julia, dos vidas separadas por el destino y unidas por Marena Ramos

Un secreto del pasado los une sin que ellos lo sepan. Ana Julia y Benjamín crecen en mundos opuestos, pero su origen común marcará un antes y un después en sus vidas.

Dinora vuelve a poner en peligro el matrimonio de Fernando con Gabriela

Dinora vuelve a poner en peligro el matrimonio de Fernando con Gabriela

Velvet el nuevo imperio - Ana y Alberto entran al desfile juntos y de la mano

Ana y Alberto entran al desfile juntos y de la mano antes de irse a París

Metin acaba confesándole a Ilgaz que conocía a Inci, pero le asegura que no se acordaba de ella: ¿Estará diciendo la verdad?

Metin reconoce que conocía a Inci

Publicidad