Jimena elige a su familia y pone en jaque su historia de amor con Óscar

Jimena protagoniza un fuerte altercado con Fernando después de que él haya prestado un caballo sin su permiso. La situación se agrava cuando Óscar acude a la hacienda Elizondo para pedirle explicaciones por su comportamiento bochornoso con su mujer, y ambos acaban enfrentándose.

Cansado de los hermanos Reyes, Fernando lanza un ultimátum y le comunica a su mujer que, si Jimena permanece en la hacienda, él se marchará. Sin embargo, no será fácil echar de allí a la hija de Gabriela. Decidida a no permitir que Escandón se salga con la suya, Jimena toma una firme decisión que lo cambia todo.

La joven opta por quedarse en la hacienda junto a sus hermanas, una elección que pone en jaque su relación con Óscar. Entre lágrimas, Jimena se sincera con él: "Te amo, pero en este momento mi madre me necesita más que tú. Fernando está jugando con ella".

Hundido, el hermano de Juan abandona la hacienda asegurando que va a poner tierra de por medio. "Si no te tengo a ti, no me importa nada", le confiesa. Aunque Norma y Sarita intentan convencerla para que se marche con él, Jimena decide finalmente quedarse al lado de sus hermanas en la hacienda familiar.

De camino a la hacienda Trueba, Óscar recuerda los momentos más románticos que vivió junto con Jimena desde que se conocieron hasta que se dieron el 'sí, quiero'. Él está dispuesto a no volver a verla pese a estar locamente enamorado de ella.