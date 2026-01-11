Pasión de Gavilanes

En directoPROGRAMACIÓN TV

Momento destacado

Jimena elige a su familia y pone en jaque su historia de amor con Óscar

Jimena y Fernando se enfrentan y Óscar le pide a su mujer que se mude a la hacienda Trueba con él. La joven se ve obligada a elegir entre su amor por su marido y la lealtad a su familia.

Jimena elige a su familia y pone en jaque su historia de amor con Óscar

Publicidad

Nova
Publicado:

Jimena protagoniza un fuerte altercado con Fernando después de que él haya prestado un caballo sin su permiso. La situación se agrava cuando Óscar acude a la hacienda Elizondo para pedirle explicaciones por su comportamiento bochornoso con su mujer, y ambos acaban enfrentándose.

Cansado de los hermanos Reyes, Fernando lanza un ultimátum y le comunica a su mujer que, si Jimena permanece en la hacienda, él se marchará. Sin embargo, no será fácil echar de allí a la hija de Gabriela. Decidida a no permitir que Escandón se salga con la suya, Jimena toma una firme decisión que lo cambia todo.

La joven opta por quedarse en la hacienda junto a sus hermanas, una elección que pone en jaque su relación con Óscar. Entre lágrimas, Jimena se sincera con él: "Te amo, pero en este momento mi madre me necesita más que tú. Fernando está jugando con ella".

Hundido, el hermano de Juan abandona la hacienda asegurando que va a poner tierra de por medio. "Si no te tengo a ti, no me importa nada", le confiesa. Aunque Norma y Sarita intentan convencerla para que se marche con él, Jimena decide finalmente quedarse al lado de sus hermanas en la hacienda familiar.

Óscar recuerda los momentos más románticos vividos con Jimena

De camino a la hacienda Trueba, Óscar recuerda los momentos más románticos que vivió junto con Jimena desde que se conocieron hasta que se dieron el 'sí, quiero'. Él está dispuesto a no volver a verla pese a estar locamente enamorado de ella.

Nova» Series» Pasión de Gavilanes» Noticias

Publicidad

Series

Jimena elige a su familia y pone en jaque su historia de amor con Óscar

Jimena elige a su familia y pone en jaque su historia de amor con Óscar

Velvet el nuevo imperio - Ana y Alberto sufren un accidente mientras iban al aeropuerto

El padre de Alberto muere y él sufre un accidente de coche con Ana

El poder y la falta de escrúpulos de Ramsés Torrenegro lo convierten en una amenaza constante para todos lo que se cruzan en su camino

El poder y la falta de escrúpulos de Ramsés Torrenegro lo convierten en una amenaza constante para todos lo que se cruzan en su camino

Ceylin consigue que Çınar le cuente más detalles sobre el día en el que Inci fue asesinada: "Si la hubiera llevado a casa, ahora seguiría viva"
Momento destacado

Cinar confiesa por qué se siente culpable de la muerte de Inci

Dinora y Armando sellan una peligrosa alianza… y Rosario los sorprende besándose
Momento destacado

Dinora y Armando sellan una peligrosa alianza… y Rosario los sorprende besándose

Dinora encuentra un lugar donde esconderse gracias a un aliado inesperado
Momento destacado

Dinora encuentra un lugar donde esconderse gracias a un aliado inesperado

Mientras huye de la policía, Dinora consigue un escondite gracias a la ayuda de Fernando y Armando. Pero un pequeño descuido por parte de ella podría poner en peligro el matrimonio de Fernando con Gabriela.

Benjamín y Ana Julia, dos vidas separadas por el destino y unidas por Marena Ramos
Papeles interpretados por Emiliano González y Isabella Tena

Benjamín y Ana Julia, dos vidas separadas por el destino y unidas por Marena Ramos

Un secreto del pasado los une sin que ellos lo sepan. Ana Julia y Benjamín crecen en mundos opuestos, pero su origen común marcará un antes y un después en sus vidas.

Dinora vuelve a poner en peligro el matrimonio de Fernando con Gabriela

Dinora vuelve a poner en peligro el matrimonio de Fernando con Gabriela

Velvet el nuevo imperio - Ana y Alberto entran al desfile juntos y de la mano

Ana y Alberto entran al desfile juntos y de la mano antes de irse a París

Metin acaba confesándole a Ilgaz que conocía a Inci, pero le asegura que no se acordaba de ella: ¿Estará diciendo la verdad?

Metin reconoce que conocía a Inci

Publicidad