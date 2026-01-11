Jimena recapacita en el último momento y se va a vivir con Óscar

Óscar está dispuesto a empezar una vida desde cero sin Jimena cuando aparece su mujer y le comunica su intención de vivir con él.

Óscar le pide a Jimena que le jure que nunca más se separará de él. Sin embargo, teme perderla de nuevo cuando le confiesa que ha tenido una fuerte discusión con Franco y que ha decidido abandonar la hacienda Trueba. Marcharse de la finca de su hermano implica empezar desde cero, sin lujos ni comodidades.

Pero a la hermana de Norma eso no le importa. Lo único que desea es estar junto a Óscar. "Lo único que sé es que soy tu esposa y que acabo de abandonar a mi madre porque estoy decidida a vivir la vida que elegí cuando me casé contigo", le recuerda con firmeza.

Finalmente, tras la disculpa de Franco a su hermano, la pareja decide quedarse en la hacienda, poniendo fin, al menos por ahora, a su intención de marcharse.