Ana deja a Alberto después de todos los problemas que tienen que afrontar

Alberto no entiende que ella quiera acabar con su amor de golpe, después de decidir que iban a intentarlo todo juntos. Pero Ana le deja solo ante el peligro porque entiende que no es compatible salvar su relación y a la vez Velvet.

Ana solo piensa en las cientos de personas que sufren con esa situación y que dependen de Alberto, después de que los mafiosos amenazasen a su tío.

Ahora Alberto ya puede centrarse en los negocios y eso le lleva a hablar con Gerardo, el padre de Cristina, para resolver los problemas económicos que ha heredado de su padre.

Entonces al heredero no le queda otra opción: acepta casarse con Cristina para evitar que Velvet entre en quiebra.