Ana deja a Alberto después de todos los problemas que tienen que afrontar

Aunque prometieron luchar frente a todo juntos, la situación es muy difícil y Ana no quiere que la gente sufra por su culpa.

Velvet el nuevo imperio

Alberto no entiende que ella quiera acabar con su amor de golpe, después de decidir que iban a intentarlo todo juntos. Pero Ana le deja solo ante el peligro porque entiende que no es compatible salvar su relación y a la vez Velvet.

Ana solo piensa en las cientos de personas que sufren con esa situación y que dependen de Alberto, después de que los mafiosos amenazasen a su tío.

Ahora Alberto ya puede centrarse en los negocios y eso le lleva a hablar con Gerardo, el padre de Cristina, para resolver los problemas económicos que ha heredado de su padre.

Velvet el nuevo imperio

Entonces al heredero no le queda otra opción: acepta casarse con Cristina para evitar que Velvet entre en quiebra.

Series

Ana y Alberto coinciden en una cena en casa de su prometida Cristina

Ana y Alberto coinciden en una cena en casa de su prometida Cristina

Velvet el nuevo imperio
