Secretos de familia

En directoPROGRAMACIÓN TV

momento destacado

Engin, el principal sospechoso, acusa a su padre Yekta de matar a Inci

Yekta hizo todo lo posible por exculparle, pero al final su hijo ha actuado justo en su contra.

Secretos de familia - Engin, el principal sospechoso, acusa a su padre Yekta de matar a Inci

Publicidad

Nova
Publicado:

Las pruebas sobre la muerte de Inci incriminan de manera directa a Engin, el hijo de Yekta.

Ceylin no puede creer que su mejor amigo haya podido hacer algo así y pierde los nervios con él.

Secretos de familia - Ceylin no puede creer que su mejor amigo Engin haya matado a su hermana

Por su parte, Yekta hace todo lo posible por evitar que su hijo vaya a la cárcel, incluso pone las pruebas en otro sitio para culpar a otra persona.

Pero el buen trabajo de Ceylin hace que las pruebas incriminen a Engin como sospechoso principal del asesinato de Inci. La detención de Engin, por supuesto, pilla por sorpresa a Yekta.

Secretos de familia - Yekta descubre que han detenido a su hijo

Pero cuando va a declarar, Engin dice que el que en realidad mató a Inci fue su padre Yekta.

Secretos de familia - ¿Qué va a pasar ahora en la relación entre Yekta y su hijo Engin?

¿Cómo ha podido salir todo del revés? Y ¿a qué está jugando Engin?

Nova» Series» Secretos de familia» Mejores momentos

Publicidad

Series

Secretos de familia - Engin, el principal sospechoso, acusa a su padre Yekta de matar a Inci

Engin, el principal sospechoso, acusa a su padre Yekta de matar a Inci

Nazan exige un acuerdo prenupcial, destituye a Bora y le impone una elección imposible: la empresa o Karsu

Nazan exige un acuerdo prenupcial, destituye a Bora y le impone una elección imposible: la empresa o Karsu

Adrián revela a Leona que sus hijos siguen con vida, pero calla la verdad sobre uno de ellos

Adrián le confiesa a Leona que sus hijos siguen con vida, pero calla la verdad sobre uno de ellos

Pasión de gavilanes - Ruth y Eva tienen su primera conversación como madre e hija
Momento destacado

Ruth y Eva tienen su primera conversación como madre e hija

Secretos de familia - Ilgaz y Ceylin se van a casar para no declarar
momento destacado

Ilgaz y Ceylin se van a casar para no declarar

Sube la tensión entre Karsu y la madre de Bora: se pelean y él da la cara por su mujer
Momento destacado

Sube la tensión entre Karsu y la madre de Bora: discuten acaloradamente y él da la cara por su mujer

Nazan irrumpe en la vida de la pareja decidida a romper su relación, pero Karsu no se deja intimidar y Bora marca límites ante la actitud de su madre.

David Alejo descubre que Leona Bravo es Marena Ramos
Momento destacado

David Alejo descubre que Leona Bravo es Marena Ramos

Las piezas encajan por fin para David. Tras años creyendo que Marena había muerto, el terapeuta confirma la verdad: Leona Bravo es el gran amor que perdió.

Leyla llega muy pronto a Nova: una historia de venganza, amor y segundas oportunidades

Leyla llega muy pronto a Nova: una historia de venganza, amor y segundas oportunidades

Pasión de gavilanes - Ruth descubre que Eva es su verdadera madre

Ruth descubre que Eva es su verdadera madre

La noticia de la boda de Karsu y Bora cae como un jarro de agua fría para todos

La noticia de la boda de Karsu y Bora cae como un jarro de agua fría para todos

Publicidad