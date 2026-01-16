Engin, el principal sospechoso, acusa a su padre Yekta de matar a Inci

Las pruebas sobre la muerte de Inci incriminan de manera directa a Engin, el hijo de Yekta.

Ceylin no puede creer que su mejor amigo haya podido hacer algo así y pierde los nervios con él.

Por su parte, Yekta hace todo lo posible por evitar que su hijo vaya a la cárcel, incluso pone las pruebas en otro sitio para culpar a otra persona.

Pero el buen trabajo de Ceylin hace que las pruebas incriminen a Engin como sospechoso principal del asesinato de Inci. La detención de Engin, por supuesto, pilla por sorpresa a Yekta.

Pero cuando va a declarar, Engin dice que el que en realidad mató a Inci fue su padre Yekta.

¿Cómo ha podido salir todo del revés? Y ¿a qué está jugando Engin?