Leona se sale con la suya: consigue el puesto de asistente de Gael y comienza su venganza contra los Torrenegro

Leona acude a la mansión de los Torrenegro para entrevistarse con Gael, interesado en su perfil para trabajar codo con codo. Durante la visita, el hijo de Gael se desmaya tras ingerir un nuevo medicamento que su madre, Columba, le ha suministrado creyendo que el niño sufre problemas mentales.

Leona sospecha de inmediato que se trata de una reacción alérgica y actúa con rapidez: le administra un antihistamínico mediante una inyección en la pierna. Gracias a su intervención, consigue salvarle la vida.

Columba se defiende asegurando que fue Manuel, el nuevo asistente de Gael, quien proporcionó el medicamento al niño. La reacción de Gael es inmediata: despide a Manuel y deja vacante el puesto de asesor.

Gael agradece a Leona haber salvado la vida de su hijo y a Adrián haberlo detenido al enfrentarse a Manuel. "A todos nos puede cegar la ira", afirma Adrián, restando importancia al incidente.

Sin embargo, Gael experimenta una extraña sensación al estar con Adrián y Leona. "¿No os parece que esta situación ya la hemos vivido antes los tres?", comenta. Adrián esquiva el tema y consigue que Gael lo olvide.

Leona aprovecha la ocasión para intentar conseguir el puesto de asistente de Gael. Le asegura que no piensa marcharse sin lograrlo, aunque en un primer momento él se resiste, pese a sentir que la conoce de toda la vida.

Antes de abandonar la mansión, Leona visita a Oliver para interesarse por su estado de salud. Su cercanía y cariño con el niño terminan por convencer a Gael, que finalmente le ofrece el puesto que tanto desea. Oliver, feliz, celebra que podrá verla a menudo por la mansión.

Cuando Leona está a punto de marcharse, se cruza con Ramsés y se estremece al volverlo a ver. El patriarca le agradece haber salvado a su nieto y ella le confirma que Gael la ha contratado como su asesora personal.