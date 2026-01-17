Secretos de familia

Molmento destacado

¡Ceylin e Ilgaz están a punto de besarse!

Fingir que son marido y mujer ha unido a Ceylin e Ilgaz más de lo que esperaban. Pero ¿qué pasará cuando termine el caso que están investigando?

Secretos de familia - Ilgaz y Ceylin están a punto de besarse

Ceylin e Ilgaz han compartido más que una investigación y han terminado viviendo momentos muy íntimos, como este en el que Ceylin descubre que él tiene una herida de bala y, mientras pasa su mano por la herida, cada vez se acercan más. Si no hubiera sido por la llamada de teléfono que recibe Ilgaz ¡eso hubiera terminado en beso!

Está claro que al menos como compañeros de trabajo forman una pareja perfecta. Han conseguido poner a Engin en manos de la justicia. Pero cuando Ilgaz quiere salir a celebrarlo con Ceylin, ella decide poner tierra de por medio diciéndole que el caso ha terminado y que ya no tienen que fingir más ser un matrimonio.

Secretos de familia - Ceylin se despide de Ilgaz: ya no tienen que fingir más

¿Cómo van a volver a ser solo compañeros de trabajo después de todo?

