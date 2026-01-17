Pasión de Gavilanes

Fernando sufre un aparatoso accidente en la hacienda Elizondo y culpa a Norma de lo ocurrido

Fernando cae desde uno de los balcones de la hacienda Elizondo y señala a Norma como responsable. Sin embargo, lo sucedido fue un accidente tras un forcejeo.

Fernando sufrió una aparatosa caída desde uno de los balcones de la hacienda Elizondo y no tardó en señalar a Norma como culpable de lo ocurrido. Sin embargo, ella no tuvo nada que ver: todo fue un accidente después de que él se sobrepasara y ella intentara defenderse.

Ahora, Fernando se recupera de sus lesiones en el hospital. Gabriela, preocupada por su marido, le pide a su hija que vaya a visitarlo y, aunque reticente, Norma acaba accediendo y se presenta en el centro hospitalario.

Durante el encuentro, Fernando está convencido de que Norma está disfrutando con lo sucedido, pero ella se lo niega con firmeza: "Yo no disfruto con el mal ajeno", le asegura.

La actitud de Norma sorprende a Fernando. Ella ha decidido ocultar a su madre lo ocurrido, consciente de que no serviría de nada: Gabriela confía plenamente en su marido y su palabra pesaría más que la suya.

Lejos de mostrar arrepentimiento, Fernando vuelve a amenazar a Norma. Al regresar a la hacienda, le exige que se marche con su hijo, Juan David, y le advierte de que, si no lo hace, habrá consecuencias. "Si te encuentro en la hacienda cuando salga de aquí, estoy dispuesto a lo peor", le dice fuera de sí.

